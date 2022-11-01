Кубанская команда завоевала 9 медалей национального чемпионата «Абилимпикс»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финал проходил в течение четырех дней в Москве. Краснодарский край представили 15 победителей регионального чемпионата.

Кубанские участники привезли четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Золото завоевали Владимир Вавилов в компетенции «Инженерный дизайн», Лилия Королева в компетенции «Прикладная эстетика», Елена Новицкая в компетенции «Вязание крючком» и Елена Васильева в компетенции «Прикладная эстетика».

Второе место заняли Александра Злобина в компетенции «Визаж» и Анна Лихушина в компетенция «Прикладная эстетика». Третье место у Эвелины Рябовой и Марии Мельничук в компетенции «Визаж» и Татьяны Селезневой в компетенции «Портной».

В дополнительных компетенциях победителями стали шесть кубанцев. Серебро взяли 11 человек, бронзу — 10. Всего на чемпионате сборная Краснодарского края завоевала 36 наград.

На выставке арт-объектов «Вместе сильнее!» наибольшее число голосов набрала работа коллектива авторов Кубани. Армавирский индустриально-строительный техникум наградили дипломом за поддержку людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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