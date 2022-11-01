Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанская команда завоевала 9 медалей национального чемпионата «Абилимпикс»

Общество
01.11.2022 18:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-komanda-zavoevala-9-medalej-natsionalnogo-chempionata-abilimpiks
Кубанская команда завоевала 9 медалей национального чемпионата «Абилимпикс»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финал проходил в течение четырех дней в Москве. Краснодарский край представили 15 победителей регионального чемпионата.

Кубанские участники привезли четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Золото завоевали Владимир Вавилов в компетенции «Инженерный дизайн», Лилия Королева в компетенции «Прикладная эстетика», Елена Новицкая в компетенции «Вязание крючком» и Елена Васильева в компетенции «Прикладная эстетика».

Второе место заняли Александра Злобина в компетенции «Визаж» и Анна Лихушина в компетенция «Прикладная эстетика». Третье место у Эвелины Рябовой и Марии Мельничук в компетенции «Визаж» и Татьяны Селезневой в компетенции «Портной».

В дополнительных компетенциях победителями стали шесть кубанцев. Серебро взяли 11 человек, бронзу — 10. Всего на чемпионате сборная Краснодарского края завоевала 36 наград.

На выставке арт-объектов «Вместе сильнее!» наибольшее число голосов набрала работа коллектива авторов Кубани. Армавирский индустриально-строительный техникум наградили дипломом за поддержку людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Армавире наградили победителей VI Национального чемпионата «Абилимпикс».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Кубанская винодельня возглавила топ-100 лучших в России
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
  6. В Краснодаре с начала года «умные» датчики установили на 17 светофоров
Прямой эфир
Мы в соцсетях