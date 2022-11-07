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Кубанская команда дзюдоистов заняла второе место на Чемпионате России

Спорт
07.11.2022 17:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-komanda-dzyudoistov-zanyala-vtoroe-mesto-na-chempionate-rossii
Видео канала «Кубань 24»

Национальный турнир завершился в Екатеринбурге. Участие приняли более 500 сильнейших спортсменов из 53 регионов.

В общекомандном зачете сборная Краснодарского края поднялась на вторую ступень пьедестала, уступив только Свердловской области. На третьем месте — челябинцы.

Результативно проявили себя наши спортсмены в личном зачете. Среди мужчин — два золота: у Абрека Нагучева и Валерия Ендовицкого. Два серебра — у Тимура Арбузова и Казбека Нагучева. И бронзовая медаль — у Аюба Блиева.

Отличились и кубанские девушки — Анастасия Гончарова и Дарья Владимирова завоевали серебряные награды в своих весовых категориях. Ксения Галицкая стала третьей.

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