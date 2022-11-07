Кубанская команда дзюдоистов заняла второе место на Чемпионате России
Спорт
07.11.2022 17:50
Национальный турнир завершился в Екатеринбурге. Участие приняли более 500 сильнейших спортсменов из 53 регионов.
В общекомандном зачете сборная Краснодарского края поднялась на вторую ступень пьедестала, уступив только Свердловской области. На третьем месте — челябинцы.
Результативно проявили себя наши спортсмены в личном зачете. Среди мужчин — два золота: у Абрека Нагучева и Валерия Ендовицкого. Два серебра — у Тимура Арбузова и Казбека Нагучева. И бронзовая медаль — у Аюба Блиева.
Отличились и кубанские девушки — Анастасия Гончарова и Дарья Владимирова завоевали серебряные награды в своих весовых категориях. Ксения Галицкая стала третьей.
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