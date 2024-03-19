Кубань заняла третье место в рейтинге по производству тапочек в России

Рейтинг представлен на основе данных о производстве обуви за прошлый год.

Краснодарский край занял третьей место. За прошлый год на Кубани произвели почти 10 млн пар. На первом месте Москва — 15,8 млн пар. За ней следует Санкт-Петербург — 15,3 млн пар.

Средневзвешенные цены на тапочки в крае снизились на 3%. В 2022 году средняя цена тапочек составляла 619 рублей. В прошлом году стоимость упала до 600 рублей.

За весь 2023 год продажи тапочек в Краснодарском крае выросли на 20%. Всего с января по декабрь прошлого года жители Кубани потратили на тапочки 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба государственной системы маркировки «Честный знак».

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