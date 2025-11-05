Кубань заняла 73 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам

Отношение ипотечного платежа к средней зарплате в Краснодарском крае составило 67,4%.

Краснодарский край занял 73 место по доступности ипотеки. Размер ипотечного платежа в регионе — 85,1 тыс. рублей, средний размер кредита по ипотеке — 4,8 млн рублей.

Лидерами по стране стали северные регионы — Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округи. По мнению экспертов, это связано с суровым климатом и высокими зарплатами в сравнении с другими субъектами России. Размер ипотечного платежа на Чукотке составил 82,9 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком округе — 84,2 тыс. рублей.

На третьем месте расположилась Ингушетия с ипотечным платежом в 20,9 тыс. рублей.

Москва и Санкт-Петербург заняли 15 и 26 место. В столице средний платеж по ипотеке составил 134,3 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 100,9 тыс. рублей.

Эксперты провели исследование исходя из отношения среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение — показатель, характеризующий доступность ипотеки в субъектах России для семей из двух человек.

По результатам исследования, соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух работающих достигло 48,8%. Таким образом, чтобы оплатить ипотеку, люди тратят около половины средней зарплаты по стране.

В 2024 году в среднем ипотечный платеж составлял около 54% от средней зарплаты двух работающих, а в 2023 году — 44%. Ситуация улучшилась из-за быстрого роста зарплат по сравнению с динамикой платежа по ипотеке.

По словам экспертов, в 2025 году выдача ипотечных кредитов сократилась по количеству и по объему. Причина тому высокие процентные ставки, а также прекращение действия части государственных программ в середине прошлого года.

За первые восемь месяцев 2025 года выдали 502 тыс. ипотечных кредитов на 2,2 трлн рублей против 968 тыс. кредитов на 3,5 трлн рублей за аналогичный период 2024 года. Таким образом, падение составило почти 50% в количественном выражении и около 40% в денежном, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Краснодарском крае выдача ипотеки за месяц сократилась на 14%.

Средний чек ипотечного кредита в крае в сентябре составил 4,5 млн рублей, средний срок погашения — 24 года.

