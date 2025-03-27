Кубань захватил тренд на глэмпинги

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У жителей Краснодарского края вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, и тематических агрегаторов с начала года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик спроса пришелся на даты праздников. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обращений к тематическим сайтам.

Среди пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в домах в скандинавском стиле, оказалось 54% южан. Еще 46% трафика сгенерировали жители из 75 других регионов страны. Наибольший интерес проявляют жители Москвы, Санкт‑Петербурга, Ставрополья, Нижегородской и Самарской областей.

Природа Юга привлекает не только представителей двух столиц и соседних субъектов федерации, но и более отдаленной Сибири. Сайты местных глэмпингов изучают из Красноярского края, ХМАО, ЯНАО, Кемеровской и Томской областей. При этом как у южан, так и у туристов из других частей страны в топе предпочтений — отдых вблизи Черного моря и горах Адыгеи.

Наибольшей популярностью глэмпинги в Краснодарском крае пользуются в апреле и мае, когда россияне подбирают места для проведения долгих праздников. Именно в эти месяцы зафиксирован максимальный трафик на тематические сайты: он превышает среднегодовые значения в 1,6 раза.

«Южные локации уже традиционно встречают туристов всесезонно. Пока летний период еще не начался, а горный подходит к концу, интерес к природным локациям остается высоким благодаря разнообразию предложений, уникальных природных красот и вдали от суеты. Мы со своей стороны стремимся обеспечить гостей качественной связью на протяжении всего пребывания в регионе. К весне уже построили более 10 новых базовых станций и модернизировали порядка 50. Улучшения коснулись не только крупных городов, но и сельской местности. Например, расширили покрытие LTE сразу в нескольких районах края: Крымском, Усть-Лабинском, Динском. Это позволяет еще большему числу абонентов выходить в интернет на комфортных скоростях», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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