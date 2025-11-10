Кубань впервые представит промпотенциал на международной выставке «БИОТ»

Четыре предприятия Краснодарского края продемонстрируют свою продукцию на коллективном стенде выставки «Безопасность и охрана труда».

Мероприятие пройдет с 11 по 14 ноября в Красногорске Московской области.

Как сообщил и. о. министра промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько, краевые производители промышленной продукции впервые представят свои возможности в коллективной экспозиции на 29-й специализированной выставке-форуме «БИОТ». Событие внесли в перечень мероприятий по результатам ежегодного опроса индустриальных компаний.

«Рассчитываем, что выставка позволит участникам краевого стенда не только увеличить рынок сбыта, но и нарастить кооперационные цепочки в производстве конечной продукции на территории нашего региона», — отметил Хмелько.

Всего в выставке-форуме свою продукцию представят свыше 450 российских и зарубежных предприятий, а посетят мероприятие более 35 тыс. человек. Коллективную экспозицию Краснодарского края организуют минпром и Фонд развития промышленности региона.

Как сообщил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев, на площадке «БИОТ» представят продукцию предприятий Краснодара, Кущевского и Мостовского районов. Среди них электрозащитные средства производства «Электроприбор», натуральная кожа для спецодежды от компании «ЮгСпецКож», а также средства индивидуальной защиты от предприятия «Фармсервис» и спецодежда фабрики «Оникс».

Кроме того, на форуме подготовили разнообразную деловую программу, участие в которой позволит кубанским производителям изучить актуальные направления развития сферы обеспечения безопасных условий труда, отметил Цаплев.

Деловая программа состоит из дискуссий, конференций, круглых столов и сессий. В них поучаствуют представители органов власти, профессиональных и общественных союзов, руководители ведущих предприятий-производителей, поставщики и дистрибьютеры средств индивидуальной защиты, компании, специализирующиеся на охране труда, промышленной безопасности, медицине труда, отечественные и зарубежные эксперты.

На международном форуме и специализированной выставке «Безопасность и охрана труда» обсуждают вопросы создания и обеспечения безопасных условий труда и защиты населения. Площадка позволяет изучить современные технологии и разработки в области автоматизации процессов безопасности работника.

Организуют событие Минтруд России, Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты совместно с Минпромторгом России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: индустриальные технологии Кубани представили руководству Минпромторга России.

Подпишись, здесь всегда интересно.