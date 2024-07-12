Кубань вошла в топ-5 регионов России по количеству нелегальных мигрантов

Краснодар является городом-лидером в регионе по количеству нелегальных мигрантов — выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Армении. Полицейские регулярно проводят рейды по их выявлению.

Так, 11 июля правоохранители побывали на оптово-розничном рынке и на нескольких стройках краевой столицы. Были задержаны 55 иностранных граждан. Всех доставили в отдел полиции для проверки документов. В итоге выяснилось, что пятеро из мигрантов нарушили правила пребывания на территории России. Им грозит штраф в размере 5 тыс. рублей и выдворение из РФ.

«С начала этого года полицейскими проведено более 600 проверок в сфере миграции. По итогам рейдов, за пределы России было выдворено более 2 тыс. нелегальных мигрантов», — рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

С начала этого года в Краснодаре было открыто много дел о неподобающем поведении мигрантов. Так, в начале июля в Пашковском микрорайоне между краснодарцами и приезжими произошел конфликт, переросший в массовую драку. По словам очевидцев, мигранты заняли спортивную площадку, выгоняли оттуда детей и угрожали насилием.

Месяцем ранее в краевой столице задержали гражданина Таджикистана, который регулярно избивал свою беременную сожительницу. Мужчина наносил ей удары руками и ногами по голову и туловищу. При этом он истязал женщину даже после прекращения отношений.

После таких инцидентов рейды по всей России, в том числе в Краснодаре, стали проводить чаще.

«Часто происходят групповые нападения в общественных местах и учебных заведениях, где школьники подвергаются запугиванию и силовому давлению со стороны приезжих. Многие правонарушители чувствуют свою безнаказанность, рассчитывают на поддержку от представителей этнических диаспор. Все это создает социальную напряженность, приводит к эскалации негативных настроений в обществе», — отмечает председатель СК России Александр Бастрыкин.

Краснодарский край продолжает оставаться в топ-5 субъектов России по притоку мигрантов. Так, по данным МВД по Краснодарскому краю, с начала 2024 года мигрантам было выдано более 27 тыс. патентов на работу. Более 4 тыс. иностранцев получили вид на жительство, а 2,5 тыс. — получили российское гражданство. Более 2 тыс. мигрантов, которые находились в России незаконно, депортировали.

Скрывать иностранцев, которые незаконно находятся в регионе, помогают местные предприниматели. При этом они знают, что размер максимального штрафа для работодателя за нелегального мигранта составляет 800 тыс. рублей.

«Штраф и депортация — крайняя мера, которую используют в случае нарушения миграционных правил. По закону, за пьянство, хулиганство, прием психотропных веществ и нарушение противопожарной безопасности иностранцы несут такую же административную и уголовную ответственность, как и граждане России», — говорит специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.