Кубань стала популярным направлением для загородного отдыха

Россияне стали активнее интересоваться загородным досугом Краснодарского края: за год трафик на сайтах местных баз отдыха увеличился на 14%.

Объем обращений к ресурсам с предложениями экотуризма со стороны жителей Новосибирской области, Татарстана и Башкирии вырос в 5–7 раз, выяснили аналитики МегаФона при анализе обезличенных данных пользователей.

Среди всей аудитории сайтов преобладают москвичи — на них приходится 14% от общего числа посещений. Следом за ними, с минимальным отставанием, располагаются туристы из Ставрополья, формирующие 13% пользовательского трафика. Замыкают тройку лидеров абоненты оператора из Волгоградской области, чей вклад в статистику составляет 10%.

Почти каждый второй посетитель онлайн-ресурсов с загородными комплексами — человек в возрасте 35‑44 лет. Представители группы от 25 до 34 лет составляют более 19% от всей аудитории, а пользователи 45‑54 лет — 17%. Молодежь младше 24 лет составляет 10%, а люди старше 55 — 5%. Женщины планируют выезд на 35% чаще мужчин.

При выборе места гости из других регионов отдают предпочтение комфортному отдыху. Спросом пользуются универсальные предложения, включающие проживание в уютных домах или отеле, наличие спа‑услуг и вариантов для активного досуга, например, игры в теннис. Вместе с тем высоким остается интерес к традиционным форматам: аутентичные базы привлекают гостей рыбалкой, баней, конными прогулками и южной кухней.

«Кубань давно стала круглогодично привлекательным туристическим краем. Зимой гостей привлекают горнолыжные курорты Красной Поляны и термальные источники Мостовского района, весной — лавандовые поля и цветущие сады предгорий, осенью — энотуристические маршруты и гастрофестивали, где можно попробовать местные продукты. Наша задача — чтобы цифровой сервис оставался неизменной константой: где бы и когда бы ни находился абонент, он может планировать маршрут, бронировать услуги и делиться эмоциями онлайн. В ответ на растущий спрос мы продолжаем усиливать телеком‑инфраструктуру региона: с начала года внедрили и обновили порядка тысячи элементов сетевой инфраструктуры», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

