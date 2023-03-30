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Кубань стала пилотным регионом по внедрению госпрограммы «Национальная система пространственных данных»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-stala-pilotnym-regionom-po-vnedreniyu-gosprogrammy-natsionalnaya-sistema-prostranstvennyh-dannyh
Кубань стала пилотным регионом по внедрению госпрограммы «Национальная система пространственных данных»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реализацию госпрограммы обсудили на встрече, которую провели вице-губернаторы Романа Лузинова и Сергея Власова.

По словам Романа Лузинова, единую цифровую платформу Росреестра «Национальная система пространственных данных» запустили в четырех пилотных регионах.

«Единая платформа будет содержать открытые данные о территории, сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных участников рынка», — добавил вице-губернатор.

По словам замглавы региона, формирование платформы и электронной картографической основы завершат к 2030 году.

Руководитель краевого управления Росреестра Сергей Осипов сообщил, что сейчас идет процесс описания местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости.

В свою очередь глава краевого департамента имущественных отношений Александр Шеин сообщил о том, что специалисты выполняют задачу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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