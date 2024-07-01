Кубань присоединилась к благотворительному проекту «Они сражаются Zа Родину»

Всероссийский благотворительный проект проводят в крае в поддержку участников СВО. По традиции, первый гала-концерт «Славься, Отечество!» провели в станице Платнировской Кореновского района. Инициатором проекта уже второй год подряд выступил студент Московской консерватории Алексей Пугачев.

«Личная история легла в основу создания и реализацию такого проекта. У меня на фронте погибли два человека из моей семьи: двоюродный брат и дядя. И я, как музыкант, и все коллеги, не можем остаться в стороне. Сегодня политика, культура, экономика нашей страны — это все едино», — говорит генеральный директор культурного фонда отечественного искусства «Классика XXI» Алексей Пугачев.

На благотворительном концерте выступили военный оркестр, творческие коллективы Кореновского района, а также краснодарские артисты.

«Выступая на сцене сегодня, было не просто выйти отыграть. Это особенный концерт. Выступая здесь, будешь сопереживать ситуации каждого, кто сидит в зале», — делится студент краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова Дмитрий Дакалов.

Среди зрителей были семьи погибших участников СВО. Алексей Ершов потерял сына в первые дни спецоперации. По словам отца, сын живет в его сердце. На концерт мужчина пришел в футболке с портретом юноши. Сейчас Алексей — волонтер, фронту помогает регулярно.

«Для нас это важно участвовать в этом во всем в память о сыне. А также мы это делаем потому, что у нас такая позиция», — рассказывает волонтер Алексей Ершов.

Вырученные от продажи билетов на концерт деньги пойдут на приобретение гуманитарного груза. Уже собрали 500 тыс. рублей. В прошлом году за 12 концертов удалось получить более 5,5 млн рублей.

Эстафету концертов «Они сражаются ZA Родину» у Кореновского района примет Тамбовская область. Местные артисты выступят там уже 11 июля. Всего к акции присоединились семь регионов страны.