Кубань получит 59,5 млн рублей на оборудование для контроля за сахарным диабетом

Распоряжение о выделении средств для медучреждений страны подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего на оснащение районных и участковых больниц РФ специальным оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным заболеванием направят почти 1,4 млрд рублей.

Согласно распоряжению, Краснодарский край на оснащение медучреждений оборудованием для сахарного диабета получит 59 млн 477,7 тыс. рублей. Ставропольский край получит 27,1 млн рублей, Ростовская область — почти 32 млн рублей, Крым — 22,6 млн рублей, а Адыгея — 11,9 млн рублей.

Финансирование из федерального бюджета поможет технически обновить больницы почти во всех регионах страны, в том числе на удаленных территориях и сельской местности. Туда поступят современные приборы и лабораторное оборудование для работы с пациентами с сахарными диабетом.

Всего в 2023 году на модернизацию и создание эндокринологических центров, развитие и создание школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом и оснащение сельских больниц регионы получат более 3,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства России.

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