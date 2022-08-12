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Кубань использует опыт Подмосковья в организации промпарков в формате «Лайт Индастриал»

Экономика
12.08.2022 11:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-ispolzuet-opyt-podmoskovya-v-organizatsii-promparkov-v-formate-lajt-indastrial
Кубань использует опыт Подмосковья в организации промпарков в формате «Лайт Индастриал»

Делегация Краснодарского края во главе с вице-губернатором Александром Руппелем посетила для обмена практиками по развитию индустриальной инфраструктуры Московскую область.

В формате «Лайт Индастриал» работает парк «Сынково». Мультифункциональные быстровозводимые здания этого формата являются самыми перспективными направлениями развития индустриальных парков.

Делегация края встретилась с зампредседателя правительства, министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой. В ходе встречи обсудили развитие «Лайт Индастриал». Александр Руппель отметил, что Краснодарский край активно развивает свой инвестиционный потенциал и предоставляет бизнесу самые актуальные предложения и максимально комфортные условия.

«Мы открыты к новым подходам, а также готовы поделиться собственным опытом сопровождения инвестпроектов. Сегодня в крае работают 4 промпарка, еще 3 — в активной стадии создания. Мы ведем работу с инвесторами по строительству целой сети индустриальных площадок», — сказал вице-губернатор.

Екатерина Зиновьева сообщила о том, что Подмосковье есть опыт реализации проектов «Лайт Индастриал» со стороны бизнеса и властей. В Московкой области уже действует 3 таких склада, на них работают более 40 компаний, 6 площадок находятся на разной стадии реализации. Опыт Подмосковья будет полезен регионам в преддверии запуска федеральной программы «Промышленная ипотека», которая ориентирована именно на формат «Лайт Индастриал». В рамках «Промышленной ипотеки» бизнес получит возможность приобрести в кредит по ставке не выше 5% годовых готовые промышленные помещения в формате «Лайт Индастриал» для запуска новых производств.

Александр Руппель подчеркнул, что Краснодарский край готов использовать опыт Московской области для развития собственных индустриальных площадок, в том числе, второй очереди Восточной промышленной зоны Краснодара и промышленного парка «Армавир», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: индустриальные парки Краснодарского края смогут воспользоваться «Промышленной ипотекой».

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