Ксения Смирнова: программа «День района» охватила все муниципалитеты Кубани

Гостья программы «Хорошее утро» — редактор, продюсер телеканала «Кубань 24» Ксения Смирнова.

В декабре на «Кубань 24» традиционно подводят итоги прошедшего года. В эфире утреннего шоу ведущие и гостья обсудили программу «День района», которая идет на канале уже четыре года. Ксения Смирнова рассказала о том, как изменилась программа в этом году, сколько районов удалось объездить съемочной группе и как журналистов принимали местные жители.