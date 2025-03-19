Ксения Леуцкая: в Северском районе есть неповторимые места для отдыха

Гости программы «Детали» — заместитель главы администрации муниципального образования Северский район Ксения Леуцкая, руководитель глэмпинга ApparadiseGlampingandSPA Александр Ляшенко, индивидуальный предприниматель «Клевер парк» Наталья Деренская, бренд-амбассадор винодельни «Собербаш» Светлана Королева.

Этот выпуск «Деталей» посвящен Северскому району — он находится всего в 30 км от Краснодара. Славится не только своей промышленностью, но и туристическими объектами, потрясающей красотой природы и дивным климатом.

По территории муниципалитета проходит Большая кубанская тропа — это проект «Русского географического общества» и министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.