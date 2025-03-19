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Ксения Леуцкая: в Северском районе есть неповторимые места для отдыха

Ссылка https://kuban24.tv/item/kseniya-leutskaya-v-severskom-rajone-est-nepovtorimye-mesta-dlya-otdyha
Ксения Леуцкая: в Северском районе есть неповторимые места для отдыха
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель главы администрации муниципального образования Северский район Ксения Леуцкая, руководитель глэмпинга ApparadiseGlampingandSPA Александр Ляшенко, индивидуальный предприниматель «Клевер парк» Наталья Деренская, бренд-амбассадор винодельни «Собербаш» Светлана Королева.

Этот выпуск «Деталей» посвящен Северскому району — он находится всего в 30 км от Краснодара. Славится не только своей промышленностью, но и туристическими объектами, потрясающей красотой природы и дивным климатом.

По территории муниципалитета проходит Большая кубанская тропа — это проект «Русского географического общества» и министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Автор: Юлия Сафронова

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