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Ксения Леуцкая: стратегическая задача — привлечь инвестиции в экономику района

Ссылка https://kuban24.tv/item/kseniya-leutskaya-strategicheskaya-zadacha-privlech-investitsii-v-ekonomiku-rajona
Ксения Леуцкая: стратегическая задача — привлечь инвестиции в экономику района
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель главы администрации Северского района Ксения Леуцкая, генеральный директор ООО «Сибиряк» Дарья Лисько, руководитель столярной мастерской Анна Маликова, коммерческий директор АО «Краснодарский завод промышленных минералов» Алексей Сергиенко.

За последние 10 лет в экономику Северского района было привлечено более 260 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Промышленные предприятия с успехом внедряют бережливые технологии, развивается предпринимательство. Обо всем подробнее — в «Деталях».

Автор: Юлия Сафронова

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