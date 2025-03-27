Крыша кусками обваливается с поврежденного от хлопка газа дома в Белореченске

Поврежденную многоэтажку обследуют сотрудники специализированных служб. К активному восстановлению здания приступить пока не могут — высок риск обрушения остатков крыши.

«Спустя три недели после происшествия разрушенный дом на улице Красной в Белореченске — немое напоминание о трагедии. Сейчас прилегающая территория оцеплена. Здесь круглосуточно дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда, они не пускают прохожих за ограждения. Существует опасность обрушения поврежденных конструкций», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

По словам очевидцев, крупный кусок крыши отвалился утром 27 марта. Все, что осталось от потолка и квартир, постепенно рушится, что мешает началу восстановительных работ. Сотрудники ведомств периодически приезжают к месту происшествия и осматривают закрытую территорию.

Жительница поврежденного дома Людмила Яблоновская рассказала, что ее квартира пострадала частично, там выбило двери. Подъезд и лестничные клетки уничтожены. Сейчас она живет в гостинице вместе с остальными пострадавшими. По ее словам, многим из них уже оформили субсидии.

«Комфорта такого, как дома — нет, но все нормально для нас. В столовой бесплатно кормят, обслуживают хорошо. Претензий никаких мы не имеем. У нашего подъезда пока выплат не было, еще будут обследовать», — сказала пострадавшая Людмила Яблоновская.

Власти Краснодарского края направили на материальную помощь более 11,5 млн рублей. По 15 тыс. получат все жильцы разрушенной пятиэтажки. За частичную утерю имущества выплатят по 75 тыс. рублей, за полную — по 150 тыс. Сейчас власти муниципалитета готовят списки пострадавших. После их формирования начнут выплаты. Кроме того, при поддержке администрации района в восстановленных квартирах сделают ремонт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», хлопок газа в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске произошел в ночь на 5 марта. В доме обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами.

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