Крупнейший аквапарк на юге России появится в Краснодаре

На его территории, помимо водных горок, будут банная- и фитнесс-зоны. В строительство этого долгожданного водноспортивного комплекса инвестировали 14 млрд рублей. Мечту многих горожан возводят на месте бывшего фарфоро-фаянсового завода «Чайка».

«Территория огорожена, никого на стройплощадку не пускают. Показать масштабный процесс работ нашей съемочной группе не разрешили. Инвестор против съемки на территории. Техника на площадке работает, как и специалисты, их здесь много», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Кристина Макуха.

На паспорте объекта представлен эскиз. Это два здания, на одном бассейн, предусмотрели и парковку. На фотографиях проекта видны аквагорки, как минимум больших спусков будет четыре. Объект станет крупнейшей водной зоной на юге России. В современном центре будет закрытый круглогодичный аквапарк, банный комплекс и фитнес-зона.

По мнению Алексея Пикалова, здесь неудобное месторасположение, общественного транспорта почти нет. Чтобы добраться до территории бывшего завода «Чайка», где возводят комплекс, придется простоять в пробках.

«Все стоит — в том числе объездная, я бы в жизни не поехал», — рассказывает житель Краснодара Алексей Пикалов.

В Краснодаре сейчас нет ни одного действующего аквапарка, все ранее существовавшие закрыты. Территории двух водных центров пустуют. В управлении инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодара рассказали, как идет строительство объекта.

«Сейчас работы идут по плану. Срок сдачи планируется к концу 2027 года. На данный момент идет заливка фундаментной плиты», — отмечает начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодара Василий Литвинов.

Аквазона рассчитана на 3 тыс. посещений в день. Также на территории комплекса будут различные кафе и рестораны. Новый современный водно-спортивный центр станет точкой притяжения, считают эксперты.

Читайте также: судьбу аквапарка на Затоне в Краснодаре определят после передачи участка городу.

Подпишись, здесь всегда интересно.