Крупнейшая компания Кубани «Магнит» выплатила 1,6 млрд рублей дивидендов

ПАО «Магнит» отчиталось о выплате купонного дохода по ценным бумагам за первый купонный период — с 18 февраля по 20 марта.

Общий размер выплаченных акционерам доходов по ценным бумагам — 821,7 млн рублей без учета удержаний.

Всего выплачено доходов по 46,5 млн штук ценных бумаг, стоимость одной — 16,67 рубля. Дивиденды выплачены в рублях в безналичном порядке.

Кроме того, «Магнит» выплатил 452 млн рублей по бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям. Общее количество ценных бумаг — 25 млн штук, стоимость одной — 18,08 рубля, сообщает «Ъ-Кубань».

Читайте также: розничная сеть «Магнит» запустила агрегатор фермерской продукции на Кубани. В год 30-летия «Магнит» запускает в Краснодаре первый агрегатор фермерской продукции. Проект направлен на поддержку местных производителей и расширение ассортимента локальных поставщиков на полках магазинов. В роли партнера выступает сельскохозяйственный кооператив «Солнечный круг» из Горячего Ключа. Он также производит свою фермерскую продукцию, а теперь еще и в рамках агроагрегации поставляет в сеть ассортимент от других фермеров региона.