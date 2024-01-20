Круглогодичный гольф-курорт построят в Краснодарском крае

Гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок построят в Сочи к 2028 году. На первом этапе сумма инвестиций составит 28,3 млрд рублей.

Об этом рассказал бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, инвестирующий средства в курорт. По его словам, спрос на гольф-поля растет, но на юге России их не хватает.

«Это запрос туристов, и мы как бизнес на него реагируем. К 2028 году планируем создать круглогодичный гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок на территории 166 г», – рассказкл Ткачев.

Он отметил, что на поле можно будет проводить соревнования международного уровня. Также проект предполагает строительство вилл и гостиничного комплекса. Объем инвестиций на первом этапе составит 28,3 млрд рублей.

В целом на данный момент инвестиции в постолимпийские объекты в Сочи сельхозпредприятия «Агрокомплекс имени Ткачева» составили порядка 100 млрд рублей.

«Около 70 млрд рублей вложено в развитие курорта «Красная Поляна». Еще около 13 млрд ушло на развитие парка развлечений «Сочи Парк». Почти 10 млрд — это инвестиции в крупнейший отельный комплекс страны: «Сочи Парк Отель», и более 7,5 миллиарда пришлось на игорную зону», — цитирует Ткачева РИА «Новости».

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