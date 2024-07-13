Кровля торговых рядов на улице 40-летия Победы загорелась в Краснодаре

Информация о возгорании крыши на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступила 13 июля в 12:19. Очевидцы сообщили о языках пламени и дыме, выбивающихся из-под кровли.

Незамедлительно к месту ЧП были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы Кубани. После прибытия специалисты МЧС установили, что кровля торговых горит на общей площади 80 кв. м.

К тушения пожара от МЧС РФ привлечено 5 единиц техники и 23 спасателя. Очевидцы сообщают о прибытии на место происшествия машин скорой помощи. Как сообщили «Кубань 24» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, по предварительной информации пострадавших при пожаре нет.

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