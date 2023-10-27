«Кровавая» луна поднимется над Краснодарским краем 28 октября

Жители Кубани смогут увидеть редкое астрономическое явление уже в субботу вечером. «Кровавая» луна появится в небе примерно на несколько часов.

«Полная луна восходит вечером. В этот момент случается полнолуние, а яркий свет луны пробивается сквозь толщу земной атмосферы, поэтому кажется, что она становится кровавой», — рассказал заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Ученый уточнил, что вечером 28 октября затмение будет частичным. Тень закроет лишь небольшую часть — около 6%. При этом лунное затмение будет разделено на этапы.

Сначала произойдет полутеневое затмение — в 21:35, затем будет первое касание тени — в 22:14. После этого Луна погрузится в тень, а ее цвет изменится на «кровавый», сообщает «КП-Кубань».

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