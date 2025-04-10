Кристина Никулина: основная мера профилактики ВПЧ — вакцинация

Гости программы «Детали» — акушер-гинеколог клиники семейного здоровья OXY-center Кристина Никулина, врач-онкогинеколог Международной академической клиники Екатерина Тимофеева, директор научно-производственного центра фармацевтической разработки компании «Нанолек» Алексей Екимов.

В России появилась вакцина от вируса папилломы человека — отечественного производства, до этого были представлены только американские. ВПЧ — очень коварный вирус. До 80 % населения планеты могут им заразиться. Вирус может стать причиной развития рака шейки матки, гортани и т. д. Самое страшное — это то, что раком шейки матки заболевают женщины трудоспособного и репродуктивного возраста — в основном до 45 лет. Как себя обезопасить — рассказали в программе «Детали».