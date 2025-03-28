Кристина Бортникова: доулы — это специалисты, которые помогают и мамам, и папам

Гость программы «Хорошее утро» — член Ассоциации профессиональных доул России Кристина Бортникова.

В марте в мире свой профессиональный праздник отмечают доулы — это специалисты, которые физически и морально поддерживают женщин в период их беременности, родов и первых месяцев жизни с младенцем.

Пока что о них мало кто знает, а потому вокруг этой профессии очень много мифов, отметила Кристина Бортникова. Например, некоторые считают, что доулы — это травницы, которые дают пить разные настои. Однако все это — лишь выдумки, которые возникли из-за слабой осведомленности людей об этих специалистах.

Подробнее о том, кто же такие доулы, чем именно они помогают будущим мамам и папам и почему стоит обращаться к ним за помощью, поговорили в «Хорошем утре».