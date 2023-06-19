Крепкий сон без снотворных: диетолог назвала напиток, помогающий быстрее засыпать

Соцсети полны различных рецептов «лунного молока», и многие блогеры утверждают, что это чудесное средство, позволяющее улучшить сон, было придумано древними медиками Индии. В России наибольшей популярностью пользуется вариант напитка, в который входит теплое молоко, мед и корица.

Однако авторы, публикующие рецепты в соцсетях, советуют добавлять в «лунное молоко» и другие ингредиенты, чтобы придать ему разнообразный вкус, улучшить внешний вид и аромат. Какие ингредиенты входят в стандартный состав этого напитка, рассказала член сообщества «Диетологи России» и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

«Основа напитка — теплое молоко. Его белковая составляющая действительно способна вызвать ощущение, что мы расслабляемся и успокаиваемся. Белок перед сном хорош еще и тем, что он активно участвует в процессах регенерации, которые запускаются в организме ночью», — сообщила диетолог.

Она отметила, что для напитка не стоит использовать банановое молоко из-за высокого содержания сахара, а также ореховое молоко — из-за большого количества жиров. Рисовое молоко делается из простого белого риса с низким содержанием клетчатки и тоже воспринимается нашим организмом как набор простых углеводов.

Меда в «лунном молоке» должно быть не более одной чайной ложки, сказала эксперт. Иначе вместо успокаивающего эффекта человек получит заряд бодрости, поскольку в меде содержится большое число глюкозы, которая дает прилив энергии.

Для усиления успокаивающего эффекта в молоко можно положить разные специи, пряности и травы, добавила нутрициолог.

«Возможно, корица обладает успокаивающим эффектом, но я об этом не слышала. Лучше добавлять в «лунное молоко» мяту или ромашку. Также расслабляющим эффектом обладает экстракт лаванды», — рассказала Матыскина.

Также специалист напомнила, что людям с определенными нарушениями здоровья и тем, кто сидит на диете, не стоит злоупотреблять «лунным молоком», сообщает радио Sputnik.

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