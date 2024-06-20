Крепкие и сладкие: диетолог Меллор назвал самые вредные виды пива

Самые вредные виды пива ― крепкое и сладкий сидр, так как в них больше всего калорий.

Диетолог Дуэйн Меллор отметил, что всего в одной бутылке пива может находиться до 290 калорий, что значительно больше, чем в ряде сладостей. По его словам, калорийность пива зависит от процента алкоголя и количества сахара в его составе. Так, на каждый 1 гр спиртного приходится порядка семи калорий. Таким образом, чем крепче сорт пива, тем он калорийней.

В день можно употреблять до 30 гр сахара, а если выпить всего две бутылки сидра объемом 330 мл, то эта норма уже будет превышена, сообщает 360.ru.

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