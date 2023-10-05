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Кремль: ограничения на экспорт топлива из РФ сохранятся, пока это необходимо

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kreml-ogranicheniya-na-eksport-topliva-iz-rf-sohranyatsya-poka-eto-neobhodimo
Кремль: ограничения на экспорт топлива из РФ сохранятся, пока это необходимо
Фото Romario99, pixabay.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официально не установлено никаких временных ограничений по запрету на экспорт дизеля и бензина из России.

Кабмин не раз отмечал отсутствие конкретного дедлайна по этому вопросу. По словам Пескова, как только отпадет необходимость в запрете на экспорт топлива, в правительстве начнут рассматриваться иные меры.

«Запрет будет продолжаться по мере необходимости», — приводит слова официального представителя Кремля телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 21 сентября ограничили экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. После введения запрета биржевые цены на бензин упали на 10-11%, а дизель подешевел почти на 15%. Затем стоимость топлива немного выросла.

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