Кремль: ограничения на экспорт топлива из РФ сохранятся, пока это необходимо

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официально не установлено никаких временных ограничений по запрету на экспорт дизеля и бензина из России.

Кабмин не раз отмечал отсутствие конкретного дедлайна по этому вопросу. По словам Пескова, как только отпадет необходимость в запрете на экспорт топлива, в правительстве начнут рассматриваться иные меры.

«Запрет будет продолжаться по мере необходимости», — приводит слова официального представителя Кремля телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 21 сентября ограничили экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. После введения запрета биржевые цены на бензин упали на 10-11%, а дизель подешевел почти на 15%. Затем стоимость топлива немного выросла.