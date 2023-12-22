Краснодарцев снова призвали не выбрасывать в канализацию влажные салфетки

В соцсетях регулярно появляются публикации по теме разлива нечистот. Их причиной становятся засоры на канализационных сетях и канализационно-насосных станциях.

Сотрудники «Росводоканал Краснодар» каждый день достают из канализационных колодцев влажные салфетки и тряпки. Только за один день засоров бывают десятки, нередко по несколько раз на одном и том же месте.

«По словам экспертов, пока жители не научатся пользоваться канализацией, «фекальные реки» будут течь по нашему городу ежедневно. Мы призываем краснодарцев быть ответственными и сознательными», — сообщает МЦУ Краснодара.

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