Краснодарцев приглашают сдать нормативы ГТО и получить знаки отличия

Принять участие в сдаче норматива «Готов к труду и обороне» (ГТО) могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет. Желающих делят на возрастные группы, для каждой из которых предусмотрен определенный уровень сложности.

Так, среди основных испытания для участников — прыжки в длину, подтягивания, бег на 60 м и пр.

Чтобы выполнить программу ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организации, а также получить медицинский допуск.

Также записаться можно в Центре тестирования ГТО по адресу: Краснодар, улица 1-го мая, дом 230, строение 1. Узнать больше информации и получить ответы на вопросы можно по телефону: 8(861) 991-14-54, доб. 205.

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