Краснодарцам напомнили о горячей линии по вопросам несанкционированной торговли
Общество
25.11.2022 17:29
Звонки на горячую линию принимаются в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00.
Накануне выходных краснодарцам напоминают о работе горячей линии по вопросам несанкционированной торговли, обвеса, обсчета и других покупательских проблем. Номера, по которым можно сообщить о нарушениях прав потребителей — 8 (861) 234-24-60, 8 (861) 234-24-61.
В краевой столице работают мобильные группы из представителей административных ведомств, они проводят рейды по местам стихийной торговли. На официальном сайте администрации краевой столицы есть раздел, где собрана вся информация о ярмарках выходного дня. По интерактивной карте легко выбрать ближайшую к месту жительства.
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