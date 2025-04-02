Краснодарстат опубликовал свежие данные о количестве жителей Кубани

По данным на 1 января 2025 года на территории Краснодарского края проживают 5 млн 842 тыс. 138 человек.

Уточняется, что 3,3 млн человек — городское население, а около 2,5 млн человек— сельское.

Согласно данным Краснодарстата, в краевой столице проживают 1 млн 262 тыс. 725 человек. В списке городов с самой высокой численностью населения вошли Сочи, Новороссийск, Анапа, Армавир, Геленджик.

В Сочи проживает 561 тыс. 610 человек, в Новороссийске — 345 тыс. 538 человек, в Анапе — 207 тыс. 879 человек, в Армавире — 204 тыс. 984 человек, в Геленджике 117 тыс. 70 человек.

Самыми густонаселенными районами являются: Динской (147 тыс. 906 человек), Ейский (132 тыс. 763 человек), Крымский (130 тыс. 986 человек), Темрюкский (126 тыс. 625 человек), Славянский (124 тыс. 891 человек), Северский (124 тыс. 718 человек) и Туапсинский (124 тыс. 195 человек).

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