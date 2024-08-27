Краснодарской спортивной школе № 9 присвоили имя тренера по боксу Артема Лаврова

В Международный день бокса, 27 августа, краснодарской спортивной школе олимпийского резерва № 9 присвоили имя мастера спорта СССР, заслуженного тренера Артема Александровича Лаврова, который внес большой вклад в развитие отечественной школы бокса и воспитал талантливых спортсменов.

Гостями мероприятия стали олимпийские чемпионы, тренеры, наставники, руководители федераций бокса. По случаю праздника состоялась церемония награждения.

Подарки и призы от имени заместителя генерального секретаря Федерации бокса России, президента AVA Group Вагана Арутюняна получили юные спортсмены, ветераны спорта и тренеры.

«Артем Александрович преданно служил своему делу и посвятил большую часть жизни тренерской работе. Несколько поколений спортсменов считают его своим наставником, благодарны ему и говорят, что он учил их побеждать. Замечательно, что школа будет носить имя Лаврова», — считает Ваган Арутюнян.

Холдинг AVA Group систематически поддерживает развитие бокса в Краснодарском крае. Компания в течение многих лет является титульным партнером региональной Федерации бокса.

«Как говорит президент нашей страны, занятия спортом — один из важнейших показателей развития общества. Спорт, действительно, важен для всех: он помогает внедрению ценностей здорового образа жизни и формирует сильное ядро личности. А еще спорт — это про связь поколений: ведь успехи молодых спортсменов — это заслуга ветеранов, которые передают свои знания и опыт молодым, воспитывают в них волю к победе и твердость характера», – отметил президент AVA Group.