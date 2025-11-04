Краснодарской Чистяковской роще исполнилось 125 лет

О 125-летнем юбилее одного из старейших парков Краснодара 4 ноября рассказал глава краевой столицы Евгений Наумов.

Ежегодно Чистяковскую рощу посещают более полумиллиона жителей и гостей Краснодара.

«4 ноября 1900 года на заседании городской Думы Екатеринодара по предложению городского головы Гавриила Степановича Чистякова было решено отвести 30 десятин земли «для насаждения рощи». Тогда предполагалось, что она станет загородным парком, ведь участок находился в двух километрах от города», — рассказал Наумов.

В 1923 году рощу переименовали в Первомайскую, в 1962 году она стала Первомайским парком культуры и отдыха. С 2008 года парк носит имя его основателя Гавриила Чистякова.

Сегодня Чистяковская роща — одна из центральных зеленых зон и любимое место отдыха горожан и гостей краевого центра. В парке есть все необходимое для отдыха: аттракционы для детей, места для занятий спортом, веревочный парк, уличная библиотека. Также можно покормить белок и послушать пение птиц.

В Чистяковской Роще немало интересных локаций — Аллея дружбы Краснодара и города-побратима Карлсруэ, фотозона «Свадебный мост» и фонтан. Однако главная достопримечательность — мемориальный комплекс жертвам фашизма, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

