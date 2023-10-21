Краснодарского профессора Михаила Савву включили в реестр иноагентов

Минюст опубликовал обновление списка иноагентов 20 октября. В него включили политолога, экс-профессора Кубанского государственного университета Михаила Савву.

«Михаил Савва принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Является членом Экспертного совета украинской организации, проживает за пределами РФ», — говорится на сайте ведомства.

Михаил Савва — доктор политических наук, профессор, с 1996 по 2015 год преподавал в КубГУ, автор более 150 научных публикаций и статей в печатных СМИ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле 2014 года суд признал Михаила Савву виновным в двух эпизодах мошенничества и вынес приговор в виде условного срока. В сентябре суд оставил без изменений приговор профессору.

Согласно новому судебному решению, Савва должен был отбыть трехлетний срок в колонии-поселении. В феврале доктора политических наук объявили в федеральный розыск в связи с отъездом из Краснодара. Он уехал на Украину и получил там статус беженца.