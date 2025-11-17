Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко отмечает 96-летие

Это единственное учреждение в России, в котором готовят специалистов для защиты государственной тайны.

В честь важной даты в вузе прошло торжественное мероприятие. Участие в нем приняли курсанты, офицеры, ветераны и почетные гости. С приветственной речью к ним обратился начальник училища, генерал-майор Игорь Шпырня. Он отметил значимость события и обозначил задачи, которые сейчас стоят перед будущими офицерами.

«Одна из наших приоритетных задач — подготовить выпускника, чтобы он мог с честью и достоинством выполнять свои задачи в зоне проведения СВО, офицера, который отвечает на все вызовы сегодняшнего времени», — отметил начальник Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко Игорь Шпырня.

История вуза начинается с 15 ноября 1929 года. Тогда были сформированы спецкурсы по усовершенствованию среднего и старшего начальствующего состава при Военной академии имени Фрунзе. Уже позднее было создано высшее учебное заведение. За это время вуз подготовил десятки тысяч офицеров, которые внесли свой вклад в укрепление обороноспособности страны. В день его рождения прошло торжественное награждение тех, кто внес наибольший вклад в развитие училища. Завершилась программа торжественным концертом.

