Краснодарское водохранилище: достиг ли уровень воды критической отметки?

В СМИ накануне появилась информация об обмелении Краснодарского водохранилища. Как сообщалось, 24 июля уровень достиг самой низкой отметки — в 20,95 м при антирекордных 25.

Местные жители рассказали, что уровень воды опустился, но не сильно.

― Снизился немного. Не сильно, там есть отметка.

― В принципе так же было, потому что мы спускались и шли еще какое-то время.

В течение всего лета уровень воды в водохранилище оставался на уровне 30 м. Все резко изменилось в течение суток. Если утром 23 июля Кубанское бассейновое водное управление сообщало об уровне воды в 30 м, то 24 июля в чаше гидросооружения уровень оценили в 20,95 м. Таком образом, по их словам, за сутки уровень воды упал на 10 м.

«Это местный пляж хутора Ленина. Как мы видим по полосе из природного мусора, вода шла до сюда. Уровень снизился от силы на 1 м, поэтому ни о каком обмелении речи быть не может», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

В этом уверены и гидрологи, если бы вода находилась на таком уровне, то шлюзы были бы открыты полностью, а сброс воды равен естественному притоку, как будто водохранилища нет.

«Уровень воды в водохранилище естественным образом регулируется. Уменьшение никакой опасности не представляет», ― говорит профессор кафедры геоинформатики КубГУ Анатолий Погорелов.

Кроме того, воду из водохранилища никто не использует как питьевую, поэтому риска для людей нет. Однако для многих хозяйств обмеление может стать катастрофой.

«В холодное время года вплоть до лета ― период половодья. Хранилище заполняется, чтобы в июле-августе расходовать запасы для орошения», ― рассказывает Анатолий Погорелов.

В своей истории Краснодарское водохранилище дважды достигало минимальной отметки. Это происходило в 1994 и 2020 годах. На этот раз антирекорда удалось избежать благодаря ошибке в цифрах.

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