Краснодарский Союз художников может остаться без своего здания

Краснодарский Союз художников пока располагается в бывшей лютеранской церкви Кирха 1984 года — уникальном памятнике архитектуры города.

Зданию на улице Октябрьская требуется реставрация — там течет крыша и разваливаются потолки. Судьба «дома» Союза художников решалась 5 апреля на конференции. За начало работ проголосовали 22 человека. Параллельно решили начать поиск инвесторов, а председатель Алексей Буртасенков объявил сбор в 27 млн рублей.

При этом часть участников отмечает, что в протоколе заседания изменили формулировку — вместо реконструкции появился пункт «инвестиционный проект по продаже здания».

«Мы за это не голосовали! Нас пытаются лишить здания разными путями! Считаю, что мы должны сохранить здание, наше культурное наследие, за художниками. Здание, где мы сможем продолжать совершенствовать и формировать культурное пространство для самовыражения художников и творческого соприкосновения с искусством горожан», — говорится в Telegram-канале Краснодарского Союза художников.

В тот же день на канале появилось видеообращение от Буртасенкова — он заявил, что опубликованное сообщение только домыслы, которые не соответствуют реальности. В ближайшее время на секретариате СХ он планирует отчитаться о проведении конференции и сделать официальные заявления о здании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский Союз художников в начале апреля 2024 года начал собирать деньги на реконструкцию здания.