Краснодарский край занял 4 место среди регионов РФ по выдаче кредитных карт

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Количество выданных карт на Кубани в июле достигло 70 тыс. единиц. Их общий лимит — 4,48 млрд рублей.

Краснодарский край опередили Москва — 142,96 тыс. карт с общим лимитом на 14,56 млрд рублей, Московская область — 109,31 тыс. карт на 9,56 млрд рублей и Санкт-Петербург — 72 тыс. карт на 6,16 млрд рублей. В топ-5 регионов по выдаче карт в июле также вошла Свердловская область — 55,37 тыс. карт на 3,83 млрд рублей.

Всего в июле 2022 года банки выдали 1,73 млн новых кредиток с общим лимитом более 117,51 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых карт выросло на 29%, а кредитные лимиты — на 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За семь месяцев 2022 года банки России выдали 10,42 млн кредитных карт с общим лимитом 752,86 млрд рублей.

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