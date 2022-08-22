Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский край занял 4 место среди регионов РФ по выдаче кредитных карт

Экономика
22.08.2022 10:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-4-mesto-sredi-regionov-rf-po-vydache-kreditnyh-kart
Краснодарский край занял 4 место среди регионов РФ по выдаче кредитных карт
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Количество выданных карт на Кубани в июле достигло 70 тыс. единиц. Их общий лимит — 4,48 млрд рублей.

Краснодарский край опередили Москва — 142,96 тыс. карт с общим лимитом на 14,56 млрд рублей, Московская область — 109,31 тыс. карт на 9,56 млрд рублей и Санкт-Петербург — 72 тыс. карт на 6,16 млрд рублей. В топ-5 регионов по выдаче карт в июле также вошла Свердловская область — 55,37 тыс. карт на 3,83 млрд рублей.

Всего в июле 2022 года банки выдали 1,73 млн новых кредиток с общим лимитом более 117,51 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых карт выросло на 29%, а кредитные лимиты — на 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За семь месяцев 2022 года банки России выдали 10,42 млн кредитных карт с общим лимитом 752,86 млрд рублей.

Читайте также: рублевые банковские сбережения жителей Краснодарского края за год выросли на 9%.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
  6. В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки
Прямой эфир
Мы в соцсетях