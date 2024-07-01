Краснодарский край занял 21 место в России по доходам населения

Эксперты составили рейтинг российских регионов по доходам жителей на основе отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора услуг и товаров.

Самые лучшие показатели по доходам населения у северных регионов РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ — 3,96, Ненецкий автономный округ — 3,45, Чукотский автономный округ — 2,89 и Магаданская область — 2,87.

Москва на 5 месте с показателем 2,83. На 6 месте Сахалинская область — 2,57, на 7 месте Мурманская область — 2,46.

Краснодарский край на 21 месте рейтинга с показателем в 1,89. По данным экспертов, за чертой бедности на Кубани живут 8,7% населения.

Ростовская область на 35 месте — 1,73, Ставропольский край на 80 месте — 1,30, Адыгея на 42 месте — 1,71, Крым на 77 месте — 1,36.

Последние места рейтинга заняли Ингушетия и Карачаево-Черкессия — по 1,1, Тыва — 1,18, Калмыкия — 1,19 и Алтай — 1,25, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодарский край занял 67 место в России по динамике зарплат. По мнению аналитиков, более половины жителей Кубани начнут получать от 100 тыс. рублей в месяц только через 9,1 лет.