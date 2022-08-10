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Краснодарский край вышел в лидеры ЮФО по кредитованию бизнеса и населения

Экономика
10.08.2022 12:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-vyshel-v-lidery-yufo-po-kreditovaniyu-biznesa-i-naseleniya
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За семь месяцев 2022 года общая сумма средств, выданных под проценты, превысила 1 трлн рублей. Снижение показателя по сравнению с прошлым годом достигло 5%.

За последние месяцы активность бизнеса повысилась, отметили в министерстве экономики Краснодарского края. Своей задачей до конца года в ведомстве считают изменение структуры кредитования — смещение фокуса с оборотного на инвестиционное.

При этом в крае растет объем займов, оформленных представителями малого и среднего бизнеса. Это связывают с реализацией государственных программ поддержки предпринимательства. Доля таких кредитов сейчас составляет 19%.

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