Краснодарский край вышел в лидеры ЮФО по кредитованию бизнеса и населения
Экономика
10.08.2022 12:28
За семь месяцев 2022 года общая сумма средств, выданных под проценты, превысила 1 трлн рублей. Снижение показателя по сравнению с прошлым годом достигло 5%.
За последние месяцы активность бизнеса повысилась, отметили в министерстве экономики Краснодарского края. Своей задачей до конца года в ведомстве считают изменение структуры кредитования — смещение фокуса с оборотного на инвестиционное.
При этом в крае растет объем займов, оформленных представителями малого и среднего бизнеса. Это связывают с реализацией государственных программ поддержки предпринимательства. Доля таких кредитов сейчас составляет 19%.
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