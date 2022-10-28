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Краснодарский край вошел в топ-20 читающих регионов

Культура
28.10.2022 10:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-voshel-v-top-20-chitayushhih-regionov
Краснодарский край вошел в топ-20 читающих регионов
Фото t.me/minkovaanna23

Кубань стала финалистом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Об этом 28 октября сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Главные критерии конкурса — важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии библиотечной инфраструктуры.

«Наш край в этом году представил на конкурсе свой проект — онлайн-марафон «Читай с нами, Кубань!», организованный научно-методическим отделом Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина. Материалы конкурса войдут в сборник «100 проектов про чтение», — сообщила Анна Минькова в Telegram.

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