Краснодарский край вошел в топ-20 читающих регионов

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Кубань стала финалистом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Об этом 28 октября сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Главные критерии конкурса — важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии библиотечной инфраструктуры.

«Наш край в этом году представил на конкурсе свой проект — онлайн-марафон «Читай с нами, Кубань!», организованный научно-методическим отделом Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина. Материалы конкурса войдут в сборник «100 проектов про чтение», — сообщила Анна Минькова в Telegram.

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