Краснодарский край вошел в топ-20 читающих регионов
Культура
28.10.2022 10:13
Кубань стала финалистом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Об этом 28 октября сообщила вице-губернатор Анна Минькова.
Главные критерии конкурса — важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии библиотечной инфраструктуры.
«Наш край в этом году представил на конкурсе свой проект — онлайн-марафон «Читай с нами, Кубань!», организованный научно-методическим отделом Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина. Материалы конкурса войдут в сборник «100 проектов про чтение», — сообщила Анна Минькова в Telegram.
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