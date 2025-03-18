Краснодарский край – в лидерах по объему автокредитования

Кубань заняла второе место по объему автокредитования в феврале. Такие данные приводит ВТБ.

На первом месте Москва и Московская область (1,7 млрд рублей), Краснодарский край (487 млн рублей) – на втором, Санкт-Петербург с Ленинградской областью (486 млн рублей) – на третьем.

В то же время, по оценке банка в сравнении с февралем прошлого года выдачи на Кубани сократились почти в 2,5 раза. В феврале прошлого года в регионе было выдано более 1200 автокредитов, в этом году – 520.

«Жители Краснодарского края в феврале активнее обновляли свой автопарк, чем в январе. По-прежнему наибольшим спросом пользуются отечественные и китайские бренды. Однако спрос на кредиты сдерживают высокие рыночные ставки и рост утильсбора в начале года», – прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае-вице-президент Сергей Кадакин.

Всего с начала года сумма выдач автокредитов в России составила более 169 млрд рублей – снижение к прошлому году составляет уже 44%. На новые авто в структуре сделок по итогам февраля пришлось 40%. Средний срок кредита составил 6 лет — по сравнению с февралем прошлого года он практически не изменился.