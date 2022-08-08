Краснодарский край стал лидером в РФ по числу предложений об улучшении городов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край стал лидером по заявкам, поступившим на Всероссийскую программу ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов». Жители Кубани прислали почти 12 тыс. предложений.

Предложения по улучшению 400 городов-участников проекта подали 33 тыс. жителей страны, из них треть — из Краснодарского края.

Больше всего предложений — более 7 тыс. — от сочинцев. Жители Армавира подали 2,3 тыс. заявок, краснодарцы — 1,2 тыс. Из Новороссийска получено 800 предложений.

«Основная задача всероссийского проекта — повышение качества жизни путем преобразования территорий. Это совпадает с траекторией деятельности администрации нашего региона. Активное сотрудничество ведущих городов края с корпорацией ВЭБ.РФ началось в 2020 году в рамках подготовки управленческих кадров. И мы продолжаем совместную реализацию проектов, направленных на благоустройство городского пространства, создание комфортных условий для проживания жителей», — прокомментировал первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Часть проектов, которые реализуют в рамках программы, уже известны. В Краснодаре это формирование площадок для выгула домашних животных, оформление витрин магазинов и сортировка мусора. В Армавире — развитие велодорожек, в Сочи и Новороссийске — туристическая привлекательность.

Полный список проектов опубликуют в конце августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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