Краснодарский край стал лидером в рейтинге регионов по освоению федеральных земель
Общество
20.07.2022 09:35
На Кубани с начала года разрешили застроить 454,3 тыс. кв. м территорий. Общий объем освоения федеральных земель в стране составил 1 млн кв. м.
На второй строчке находится Тюменская область (103,3 тыс. кв. м), а на третьей — Московская область (81,5 тыс. кв. м).
В 2021 году в аналогичный период лидером рейтинга были Алтайский край и Иркутская область. Краснодарский край располагался на третьем месте с Красноярским краем. В первом полугодии прошлого года регионы выдали разрешения на застройку федеральных земель общей площадью 456,2 тыс. кв. м, сообщает «Коммерсантъ».
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