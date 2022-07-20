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Краснодарский край стал лидером в рейтинге регионов по освоению федеральных земель

Общество
20.07.2022 09:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-stal-liderom-v-rejtinge-regionov-po-osvoeniyu-federalnyh-zemel
Краснодарский край стал лидером в рейтинге регионов по освоению федеральных земель
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На Кубани с начала года разрешили  застроить 454,3 тыс. кв. м территорий. Общий объем освоения федеральных земель в стране составил 1 млн кв. м.

На второй строчке находится Тюменская область (103,3 тыс. кв. м), а на третьей — Московская область (81,5 тыс. кв. м).

В 2021 году в аналогичный период лидером рейтинга были Алтайский край и Иркутская область. Краснодарский край располагался на третьем месте с Красноярским краем. В первом полугодии прошлого года регионы выдали разрешения на застройку федеральных земель общей площадью  456,2 тыс. кв. м, сообщает «Коммерсантъ».

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