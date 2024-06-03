Краснодарский край присоединился к акции «Большие семейные выходные»

В акции приняли участие все 89 регионов страны. Ее главная цель — укрепить семейные связи между детьми и их родителями.

Так, минувшие выходные в городах и районах края прошли десятки мероприятий, на которые пригласили множество семей. Так, в Новороссийске праздник прошел в парке имени Фрунзе: там выступили местные творческие коллективы, работала выставка ремесленников, провели мастер-классы по лепке, рисованию и танцам, а также квесты.

А в районной библиотеке станицы Кущевской провели экскурсию «Читаем всей семьей». На ней изучали литературу о воспитании детей, семейных отношениях, а также популярные издания о здоровом образе жизни.

Следующие «Большие семейные выходные» пройдут 6 и 7 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», телеканал «Кубань 24» 1 июня организовал тематическую площадку «Телек зовет» в парке 30-летия Победы.