Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодарский край попал в топ-10 регионов РФ по количеству компаний-банкротов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-popal-v-top-10-regionov-rf-po-kolichestvu-kompanij-bankrotov
Краснодарский край попал в топ-10 регионов РФ по количеству компаний-банкротов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Как сообщают данные «Федресурса», по результатам января и марта 2023 года в Краснодарском крае зарегистрировали 46 обанкротившихся компаний, это на 50,5% меньше, чем за тот же период в 2022 году.

Лидером по числу компаний-банкротов выступила Москва с 330 компаниями, там их на 40,3% меньше за аналогичный период. Второе место заняла Московская область со 109 предприятиями, их количество сократилось на 49,1%. За ней следует Санкт-Петербург — 85 компаний и 61,4%.

Кроме того, Краснодарский край занял третье место в РФ по количеству обанкротившихся физлиц. За первые три месяца 2023 на Кубани зарегистрировали 3,5 тыс. обанкротившихся физлиц, что на 33,5% выше, чем за аналогичный отрезок времени 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».

Читайте также: Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по быстроте поиска работы.

Статьи
Кашель курильщика: как лечить, причины
Кашель курильщика: как лечить, причины
Как избавиться от черных точек
Как избавиться от черных точек
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху
Шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьер-министр России не поддержал идею о введении льгот на электричество для аграриев
  2. В Сочи из-за массовой аварии с участием автобуса было затруднено движение на улице Ленина
  3. Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
  4. Эксперт предупредил о резком сокращении популяции хамсы в Черном море
  5. Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
  6. ФК «Краснодар» узнал соперника по второму этапу полуфинала Кубка России
Прямой эфир
Мы в соцсетях