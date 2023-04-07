Краснодарский край попал в топ-10 регионов РФ по количеству компаний-банкротов

Как сообщают данные «Федресурса», по результатам января и марта 2023 года в Краснодарском крае зарегистрировали 46 обанкротившихся компаний, это на 50,5% меньше, чем за тот же период в 2022 году.

Лидером по числу компаний-банкротов выступила Москва с 330 компаниями, там их на 40,3% меньше за аналогичный период. Второе место заняла Московская область со 109 предприятиями, их количество сократилось на 49,1%. За ней следует Санкт-Петербург — 85 компаний и 61,4%.

Кроме того, Краснодарский край занял третье место в РФ по количеству обанкротившихся физлиц. За первые три месяца 2023 на Кубани зарегистрировали 3,5 тыс. обанкротившихся физлиц, что на 33,5% выше, чем за аналогичный отрезок времени 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».

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