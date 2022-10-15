Краснодарский край получит почти 390 млн рублей на расселение аварийного жилья

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В целом Правительство РФ выделило еще 24 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

«Речь идет о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Деньги поступят в субъекты до конца 2022 года», — говорится в пояснении к распоряжению.

Согласно документу, Краснодарский край получит на эти цели 389,4 млн рублей.

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