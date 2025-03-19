Краснодарский край не вошел в эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ

Госдума России приняла закон об особом порядке сдачи экзаменов девятиклассниками в 2025 году в ряде регионов РФ. Кубань в число участников пилотного проекта не вошла.

Эксперимент пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Девятиклассники, которые решат поступать в колледжи, будут сдавать ОГЭ по двум предметам вместо четырех — русскому языку и математике.

Выпускникам 9-х классов, планирующим перейти в 10-й, предстоит сдать четыре экзамена: два обязательных предмета — русский язык и математику и два предмета по выбору. При этом прием в старшую школу будут проводить на основании успешно сданного ОГЭ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперимент по сдаче основного государственного экзамена хотели провести в 12 регионах России, в том числе в Краснодарском крае.

Однако Минпросвещения России посчитало, что полностью к реализации пилотного проекта готовы только три субъекта страны, сообщается на сайте Госдумы РФ.

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