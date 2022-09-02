Краснодарский край на турнире «Кубок Доброй Воли» представит 21 спортсмен
Спорт
02.09.2022 19:49
Многие из тех, кто боролся за Кубок края по гребле на байдарках и каноэ уже 5 сентября будут решать победные задачи на международном турнире в Москве. В столице готовятся к «Кубку Доброй Воли».
Краснодарский край представит 21 спортсмен. Гребцов ждет грандиозный спортивный фестиваль.
«Очень много различных дисциплин: и миксы, и разные виды эстафет ввели. Будут байдарка, каноэ женские. Первый раз такое вообще. И на международных стартах такого не было», — сказала участница турнира «Кубок Доброй Воли» Анастасия Дьяченко.
«Достаточно насыщенная у меня будет программа. Я гоняюсь две одиночки, 200 м и 3 тыс., микс двойку, микс четверку и двойку с Софией Бугой», — сказала участница турнира «Кубок Доброй Воли» Полина Пряхина.
Также на «Кубке Доброй Воли» будут представлены такие дисциплины, как гребной слалом, гонки на лодках «Дракон», параканоэ, гребля на доске стоя.
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