Краснодарский край и Адыгея вошли топ-10 направлений для отдыха на базах в январе

Проводить новогодние каникулы на базе отдыха вдали от суеты стало традицией для многих горожан. В десятку популярных направлений для такого отдыха в январе 2023 года вошли Сочи и поселок Каменномостский в Адыгее.

Самым популярным направлением января 2023 года, где туристы собираются проводить время на базах отдыха, стал Архыз в Карачаево-Черкесии. Доля бронирования — 18%. Вторую строчку занял Коробицыно в Ленинградской области, на третьем месте Минск. У этих направлений 7% и 6% бронирований соответственно. Также в пятерке оказались Лахденпохья в Карелии и Осташков в Тверской области. На шестом месте поселок Каменномостский в Адыгее. Сочи — на седьмом.

Далее расположились Звенигород в Московской области и Таруса в Калужской области.

Закрывает рейтинг Рыбинск в Ярославской области, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса Tvil.ru.

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