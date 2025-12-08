Краснодарский IT-разработчик стал лауреатом премии на форуме «Развитие регионов»

ERID: 2VSb5yK7MEq

Подразделение холдинга AVA Group — краснодарская компания «Вин Солюшенс» стала лауреатом IX Национальной программы «Лучшее для России. Развитие регионов». Компания победила в номинации «Лучшее облачное решение» с собственной BI-платформой FastBoard.

Торжественная церемония награждения лауреатов прошла 4 декабря в Казани на форуме «Развитие регионов», где обсуждались эффективные практики цифровой трансформации, развития городской среды и сервисов для граждан.

«Холдинг AVA Group стал одним из пионеров строительной отрасли, начав цифровизацию всех внутренних и внешних бизнес-процессов еще 2020 году. Победа нашей компании Win Solutions в престижном конкурсе с собственной IT-разработкой — BI-платформой FastBoard — для нас понятный сигнал, что мы выбрали верный курс, делая продукты, которые действительно нужны государству и бизнесу», — прокомментировал основатель холдинга AVA Group Ваган Арутюнян.

FastBoard включен в Реестр российского ПО (запись №28435 от 11.06.2025) и ориентирован в том числе на органы государственной власти и региональные институты развития. Продукт позволяет в одном окне отслеживать реализацию госпрограмм и национальных проектов, контролировать целевые индикаторы, анализировать эффективность мер поддержки, а также готовить консолидированную отчётность для федеральных ведомств, избегая трудоемких ручных выгрузок и сводных таблиц. Такой формат снижает нагрузку и повышает управляемость проектов на уровне субъектов РФ.

«FastBoard — российская платформа для работы с управленческими данными с учетом требований госсектора и региональных администраций. Уже сегодня наши клиенты на ее основе анализируют обращения граждан, показатели развития территорий, динамику исполнения национальных проектов. Это практический вклад отечественных решений в цифровую трансформацию и укрепление технологического суверенитета страны», — рассказал CEO Win Solutions, основатель FastBoard Грачья Алексанян.

Национальная программа «Лучшее для России. Развитие регионов» объединяет проекты, которые усиливают технологическое развитие субъектов РФ, формируют современную инфраструктуру для жизни и работы, поддерживают человеческий капитал и экономический рост территорий.

AVA Group (Группа компаний «АВА») — многопрофильный холдинг, основанный в 2007 году, как девелопер полного цикла. Сегодня Группа компаний «АВА» работает в нескольких направлениях, цифровизация является одним из ключевых векторов развития холдинга. Собственная экосистема технологий для управления строительными и инфраструктурными проектами развивается в холдинге в рамках IТ-подразделения AVALAB – Win Solutions, AVALIN, IT-Rielt ТОП-маркет

